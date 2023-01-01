Биография

Анна Хилькевич — российская киноактриса. Родилась в Ленинграде 15 октября 1986 года. С детства проявляя талант к учебе и без труда лавируя между школьными профилями — от беглого французского до естественных наук, Аня выбрала для себя актерский путь и закончила театральную школу. В 2003 году поступила в Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, но из-за нарушения запрета на съемки для первокурсников Хилькевич ушла из института в 2004-м. В этом же году поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина. В кино чаще всего Анне Хилькевич выступает в амплуа стереотипной блондинки и сильной селф-мэйд-вуман. Девушку знают миллионы зрителей по проектам «Универ. Новая общага», новогоднему циклу фильмов «Елки» и «Барвиха». Помимо них, в фильмографии Анны более 40 разнокалиберных ролей.