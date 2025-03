Биография

Дима Билан – российский певец, актер кино и дубляжа. Победитель «Евровидения-2008». Родился в Усть-Джегуте 24 декабря 1981 года. Артист окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных и ГИТИС. В 2003 году певец выпустил дебютный музыкальный альбом «Ночной хулиган», а уже в 2005 году Дима получил два «Золотых граммофона» за песню «Ты должна быть рядом». Известен по таким хитам, как Believe и Never Let You Go, с которыми занял на Евровидении 1-е и 2-е место соответственно. Деятельность актера началась в 2005 году, когда Дима Билан снялся в эпизодической роли в сериале «Не родись красивой». Начиная с 2009 года он был задействован в фильмах «Золотой ключик», «Герой», «Жги!», «Чумовой Новый Год». В последние годы Билан занимается дубляжом и участвовал в озвучке мультфильмов «Холодное сердце», «Тролли» и «Летающий дозор».