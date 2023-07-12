8.72023, Диагноз «Везучая». Сезон 1. Серия 7
Комедия, Криминал16+
Самая везучая девушка на свете встречает вечного неудачника. Авантюрная комедия с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро
Сериал Диагноз «Везучая» 1 сезон 7 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+37 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+40 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 2
- 16+37 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 3
- 16+37 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 4
- 16+40 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 5
- 16+39 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 6
- 16+44 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 8
О сериале
По дороге на встречу с отцом Стеша вдруг понимает, что за ней следят люди Лебедева. Дочь помогает Антону сбежать, и они решают спрятаться на чердаке в доме Никиты. Тем временем Лика попадает в ловушку — специальный стеклянный гроб, так называемый «футляр для талисмана». Теперь ее везение полностью зависит от Полины. Инга решат проверить, как работает связь сестер, подвергнув опасности невиновного человека, а Лика предлагает сестре план побега. Захочет ли Полина ей помочь, узнаем в продолжении криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» — 7 серия 1 сезона уже сейчас доступна онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Кирилл
Кузин
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Полина
Гухман
- Актёр
Петр
Безменов
- Актёр
Виктор
Васильев
- Актриса
Екатерина
Олькина
- Актёр
Даниил
Белых
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Александр
Сошкин
- Актёр
Валерий
Борисов
- Актриса
Линда
Лапиньш
- ВБСценарист
Владимир
Батрамеев
- Продюсер
Андрей
Семенов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- АПХудожник
Антон
Поликарпов
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- Оператор
Никита
Рождественский