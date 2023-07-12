Сериал Диагноз «Везучая» 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

По дороге на встречу с отцом Стеша вдруг понимает, что за ней следят люди Лебедева. Дочь помогает Антону сбежать, и они решают спрятаться на чердаке в доме Никиты. Тем временем Лика попадает в ловушку — специальный стеклянный гроб, так называемый «футляр для талисмана». Теперь ее везение полностью зависит от Полины. Инга решат проверить, как работает связь сестер, подвергнув опасности невиновного человека, а Лика предлагает сестре план побега. Захочет ли Полина ей помочь, узнаем в продолжении криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» — 7 серия 1 сезона уже сейчас доступна онлайн в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!

