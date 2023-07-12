Диагноз «Везучая». Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Диагноз «Везучая»
1-й сезон
4-я серия
8.72023, Диагноз «Везучая». Сезон 1. Серия 4
Комедия, Криминал18+
Самая везучая девушка на свете встречает вечного неудачника. Авантюрная комедия с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро

Сериал Диагноз «Везучая» 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После неудачного покушения киллера на Стешу главным героям удается сбежать. Лика предлагает товарищам скрыться от людей Кости Дикого на ферме у своих приемных родителей. По прибытии на место Антон не может поверить своим глазам — на участке стоит инсталляция невероятного животного, существование которого пытался доказать его отец. Хватит ли Антону времени, чтобы разгадать тайну? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть российский сериал «Диагноз “Везучая”», — 4 серия 1 сезона в хорошем качестве доступна на Wink прямо сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Диагноз «Везучая»»