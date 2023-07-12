8.72023, Диагноз «Везучая». Сезон 1. Серия 4
Комедия, Криминал18+
Самая везучая девушка на свете встречает вечного неудачника. Авантюрная комедия с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро
Сериал Диагноз «Везучая» 1 сезон 4 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+37 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+40 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 2
- 18+37 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 3
- 18+37 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 4
- 18+40 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 5
- 18+39 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 7
- 18+50 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 8
О сериале
После неудачного покушения киллера на Стешу главным героям удается сбежать. Лика предлагает товарищам скрыться от людей Кости Дикого на ферме у своих приемных родителей. По прибытии на место Антон не может поверить своим глазам — на участке стоит инсталляция невероятного животного, существование которого пытался доказать его отец. Хватит ли Антону времени, чтобы разгадать тайну? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть российский сериал «Диагноз “Везучая”», — 4 серия 1 сезона в хорошем качестве доступна на Wink прямо сейчас!
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Кирилл
Кузин
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Полина
Гухман
- Актёр
Петр
Безменов
- Актёр
Виктор
Васильев
- Актриса
Екатерина
Олькина
- Актёр
Даниил
Белых
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Александр
Сошкин
- Актёр
Валерий
Борисов
- Актриса
Линда
Лапиньш
- ВБСценарист
Владимир
Батрамеев
- Продюсер
Андрей
Семенов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- АПХудожник
Антон
Поликарпов
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- Оператор
Никита
Рождественский