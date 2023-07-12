После неудачного покушения киллера на Стешу главным героям удается сбежать. Лика предлагает товарищам скрыться от людей Кости Дикого на ферме у своих приемных родителей. По прибытии на место Антон не может поверить своим глазам — на участке стоит инсталляция невероятного животного, существование которого пытался доказать его отец. Хватит ли Антону времени, чтобы разгадать тайну? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть российский сериал «Диагноз “Везучая”», — 4 серия 1 сезона в хорошем качестве доступна на Wink прямо сейчас!

