Сериал Диагноз «Везучая» 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

Стеша возвращается домой и пытается наладить отношения с отчимом, чтобы помочь отцу найти компромат на Лебедева. В это время Антон прячется в квартире Лики и общается с дочерью через фейковый аккаунт. Полина пытается соблазнить Костю Дикого и заключить с ним сделку, но Инга жестоко наказывает девушку за такую инициативность. Успеет ли Антон свести счеты с бывшим боссом прежде, чем тот обо всем догадается? Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть российский сериал «Диагноз “Везучая”» — 6 серия 1 сезона доступна на нашем сервисе в хорошем качестве уже сейчас!

