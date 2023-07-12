Сериал Диагноз «Везучая» 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

Диагноз «Везучая». Сезон 1. Серия 6
Комедия, Криминал16+
Самая везучая девушка на свете встречает вечного неудачника. Авантюрная комедия с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро
Стеша возвращается домой и пытается наладить отношения с отчимом, чтобы помочь отцу найти компромат на Лебедева. В это время Антон прячется в квартире Лики и общается с дочерью через фейковый аккаунт. Полина пытается соблазнить Костю Дикого и заключить с ним сделку, но Инга жестоко наказывает девушку за такую инициативность. Успеет ли Антон свести счеты с бывшим боссом прежде, чем тот обо всем догадается? Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть российский сериал «Диагноз “Везучая”» — 6 серия 1 сезона доступна на нашем сервисе в хорошем качестве уже сейчас!

