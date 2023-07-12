Сериал Диагноз «Везучая» 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Инге приходится оправдываться перед Лебедевым за то, что она упустила Лику. В результате они объединяются, чтобы найти удачливую бунтарку и ее напарника. Между тем Лика и Антон пробираются в дом его бывшего босса, чтобы похитить ноутбук с важными данными и разоблачить Лебедева, но встречают маму Стеши. Сможет ли Антон уговорить бывшую жену ему помочь? Не пропустите финальный эпизод криминальной комедии, чтобы узнать, чем закончатся приключения героев. Оставайтесь с Wink и продолжайте смотреть российский сериал «Диагноз “Везучая”» — 8 серия 1 сезона в хорошем качестве доступна на нашем сервисе уже сейчас!

