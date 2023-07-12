Сериал Диагноз «Везучая» 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

8.72023, Диагноз «Везучая». Сезон 1. Серия 8
Комедия, Криминал16+
Самая везучая девушка на свете встречает вечного неудачника. Авантюрная комедия с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро
О сериале
Инге приходится оправдываться перед Лебедевым за то, что она упустила Лику. В результате они объединяются, чтобы найти удачливую бунтарку и ее напарника. Между тем Лика и Антон пробираются в дом его бывшего босса, чтобы похитить ноутбук с важными данными и разоблачить Лебедева, но встречают маму Стеши. Сможет ли Антон уговорить бывшую жену ему помочь? Не пропустите финальный эпизод криминальной комедии, чтобы узнать, чем закончатся приключения героев. Оставайтесь с Wink и продолжайте смотреть российский сериал «Диагноз “Везучая”» — 8 серия 1 сезона в хорошем качестве доступна на нашем сервисе уже сейчас!
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Кирилл
Кузин
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Полина
Гухман
- Актёр
Петр
Безменов
- Актёр
Виктор
Васильев
- Актриса
Екатерина
Олькина
- Актёр
Даниил
Белых
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Александр
Сошкин
- Актёр
Валерий
Борисов
- Актриса
Линда
Лапиньш
- ВБСценарист
Владимир
Батрамеев
- Продюсер
Андрей
Семенов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- АПХудожник
Антон
Поликарпов
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- Оператор
Никита
Рождественский