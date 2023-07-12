Диагноз «Везучая». Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Диагноз «Везучая»
1-й сезон
3-я серия
8.72023, Диагноз «Везучая». Сезон 1. Серия 3
Комедия, Криминал16+
Самая везучая девушка на свете встречает вечного неудачника. Авантюрная комедия с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сериал Диагноз «Везучая» 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лику ищут киллеры, чтобы убить одного из ее спутников и сделать девушку талисманом Дикого. Она решает сбежать из страны, но для этого ей необходимо ограбить банк, что с ее патологической удачей — плевое дело. Однако Антон слишком сердоболен, чтобы причинить вред другим людям. Сумеют ли герои разбогатеть, узнаете в новом эпизоде 1 сезона. Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть сериал «Диагноз “Везучая”», — 3 серия доступна на нашем сервисе уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Диагноз «Везучая»»