Диагноз «Везучая» 1 сезон (2023)

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Криминальная комедия «Диагноз “Везучая“» от создателей «Регби» и «Полицейского с Рублевки». Чтобы не пропустить приключения героев в преступном мире, оставайтесь с видеосервисом Wink и смотрите сериал «Диагноз “Везучая“» — 1 сезон доступен онлайн прямо сейчас!

В первом сезоне вы познакомитесь с красавицей-бунтаркой Ликой, у которой есть уникальный дар — приносить удачу каждому, кто возьмет ее с собой на грязное дело. Особая репутация и популярность девушки однажды приводят к тому, что некий криминальный авторитет решает нанять ее в качестве личного талисмана. Желая скрыться от вора в законе, Лика соглашается на новую авантюру, где ее напарником становится Антон, несправедливо обвиненный в хищении миллионов.

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