Диагноз «Везучая» 1 сезон (2023)
Сезоны и серии
- 16+37 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+40 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 2
- 16+37 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 3
- 16+37 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 4
- 16+40 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 5
- 16+39 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 6
- 16+44 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Криминальная комедия «Диагноз “Везучая“» от создателей «Регби» и «Полицейского с Рублевки». Чтобы не пропустить приключения героев в преступном мире, оставайтесь с видеосервисом Wink и смотрите сериал «Диагноз “Везучая“» — 1 сезон доступен онлайн прямо сейчас!
В первом сезоне вы познакомитесь с красавицей-бунтаркой Ликой, у которой есть уникальный дар — приносить удачу каждому, кто возьмет ее с собой на грязное дело. Особая репутация и популярность девушки однажды приводят к тому, что некий криминальный авторитет решает нанять ее в качестве личного талисмана. Желая скрыться от вора в законе, Лика соглашается на новую авантюру, где ее напарником становится Антон, несправедливо обвиненный в хищении миллионов.
Принесет ли удачу невезучему бухгалтеру девушка-талисман? Сериал «Диагноз “Везучая“» 2023 года смотреть онлайн можно на Wink уже сейчас!
Сериал Диагноз «Везучая» 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Кирилл
Кузин
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Полина
Гухман
- Актёр
Петр
Безменов
- Актёр
Виктор
Васильев
- Актриса
Екатерина
Олькина
- Актёр
Даниил
Белых
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Александр
Сошкин
- Актёр
Валерий
Борисов
- Актриса
Линда
Лапиньш
- ВБСценарист
Владимир
Батрамеев
- Продюсер
Андрей
Семенов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- АПХудожник
Антон
Поликарпов
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- Оператор
Никита
Рождественский