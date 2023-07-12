Диагноз «Везучая». Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Диагноз «Везучая»
1-й сезон
2-я серия
8.72023, Диагноз «Везучая». Сезон 1. Серия 2
Комедия, Криминал16+
Самая везучая девушка на свете встречает вечного неудачника. Авантюрная комедия с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сериал Диагноз «Везучая» 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лика и Антон еще не успели близко познакомиться, но уже готовятся к первому совместному ограблению. Для реализации плана им не хватает только машины, но если Лика в деле — удача на их стороне. Однако для бойкой преступницы воровство — обычное дело, а простой бухгалтер к такому совсем не готов. Сработает ли сверхспособность Лики рядом с напарником-неудачником? Оставайтесь вместе с Wink, чтобы смотреть сериал «Диагноз “Везучая”» — 2 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве на нашем видеосервисе!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Диагноз «Везучая»»