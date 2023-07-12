Сериал Диагноз «Везучая» 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

Лика и Антон еще не успели близко познакомиться, но уже готовятся к первому совместному ограблению. Для реализации плана им не хватает только машины, но если Лика в деле — удача на их стороне. Однако для бойкой преступницы воровство — обычное дело, а простой бухгалтер к такому совсем не готов. Сработает ли сверхспособность Лики рядом с напарником-неудачником? Оставайтесь вместе с Wink, чтобы смотреть сериал «Диагноз “Везучая”» — 2 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве на нашем видеосервисе!

