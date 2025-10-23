Цифровой код (сериал, 2023) смотреть онлайн
Зловещее приложение захватывает разум подростков, заставляя их выполнять кровожадные указания анонимных создателей. Молодежный триллер «Цифровой код» — сериал о пугающей силе современных технологий.
Следователь Денис Жданов находит на стенах школы, где учится его сын, загадочный QR-код. В нем зашифрована ссылка на приложение «Цифровой код», обещающее пользователям захватывающую игру и возможность заработка. Жданов начинает расследование, пытаясь понять, что замышляют ее создатели. Тем временем подростки активно устанавливают приложение и, сами того не подозревая, становятся жертвами психологической манипуляции. Как только разработчики объявляют новое задание, попавшие под влияние юные пользователи, натянув маски, отправляются громить торговый центр и терроризировать посетителей. Организаторы требуют освобождения мошенника Василия Сухарева, в противном случае подобные акции будут повторяться.
Кто стоит за приложением и смогут ли подростки им противостоять, вы узнаете, если будете смотреть сериал «Цифровой код» в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
- АЛРежиссёр
Александр
Люман-Мосийченко
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- Актриса
Полина
Гухман
- Актриса
Раиса
Рязанова
- Актёр
Максим
Карушев
- Актриса
Анна
Чурина
- Актриса
Елена
Захарова
- КМАктриса
Карина
Мишулина
- ЗМАктриса
Зоя
Мансурова
- АВАктёр
Андрей
Вальц
- ОПАктёр
Олег
Протасов
- ДКАктёр
Дмитрий
Ковган
- АВАктриса
Агния
Воробьева
- ПЧАктёр
Павел
Чернышёв
- ЕШАктриса
Евгения
Шахнович
- ННАктриса
Нелли
Неведина
- ОХСценарист
Олег
Хазов
- НТСценарист
Наталья
Тумова
- ОХПродюсер
Олег
Хазов
- СБПродюсер
Сергей
Белоусов
- МДПродюсер
Михаил
Додзин
- ВЩПродюсер
Валерия
Щербакова
- ДЧПродюсер
Дмитрий
Чегуров
- АСПродюсер
Алексей
Самохин
- СТХудожница
Софья
Тютюнник
- ПДХудожница
Полина
Дыкина
- АКМонтажёр
Александр
Карпов
- АПОператор
Алексей
Петренко
- ДСКомпозитор
Денис
Сивцев