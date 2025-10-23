Цифровой код (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Зловещее приложение захватывает разум подростков, заставляя их выполнять кровожадные указания анонимных создателей. Молодежный триллер «Цифровой код» — сериал о пугающей силе современных технологий.



Следователь Денис Жданов находит на стенах школы, где учится его сын, загадочный QR-код. В нем зашифрована ссылка на приложение «Цифровой код», обещающее пользователям захватывающую игру и возможность заработка. Жданов начинает расследование, пытаясь понять, что замышляют ее создатели. Тем временем подростки активно устанавливают приложение и, сами того не подозревая, становятся жертвами психологической манипуляции. Как только разработчики объявляют новое задание, попавшие под влияние юные пользователи, натянув маски, отправляются громить торговый центр и терроризировать посетителей. Организаторы требуют освобождения мошенника Василия Сухарева, в противном случае подобные акции будут повторяться.



Кто стоит за приложением и смогут ли подростки им противостоять, вы узнаете, если будете смотреть сериал «Цифровой код» в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

