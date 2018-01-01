Wink
Сериалы
Цифровой код
Актёры и съёмочная группа сериала «Цифровой код»

Актёры и съёмочная группа сериала «Цифровой код»

Режиссёры

Александр Люман-Мосийченко

Режиссёр

Актёры

Кирилл Жандаров

АктёрДенис Жданов
Полина Гухман

АктрисаДаша Волкова
Раиса Рязанова

АктрисаХозяйка приюта
Максим Карушев

АктёрИван Жданов
Анна Чурина

АктрисаАнна Николаевна
Елена Захарова

АктрисаЛюбовь Волкова
Карина Мишулина

АктрисаЛюдмила Кожухова, инспектор ПДН
Зоя Мансурова

Актрисадевушка в красном
Андрей Вальц

АктёрВасилий Сухарев
Олег Протасов

АктёрЗэк
Дмитрий Ковган

АктёрСаня-форточник
Агния Воробьева

АктрисаАгата, сестра Андрея
Павел Чернышёв

АктёрАндрей
Евгения Шахнович

АктрисаЕкатерина Жданова
Нелли Неведина

АктрисаДиректор интерната

Сценаристы

Олег Хазов

Сценарист
Наталья Тумова

Сценарист

Продюсеры

Олег Хазов

Продюсер
Сергей Белоусов

Продюсер
Михаил Додзин

Продюсер
Валерия Щербакова

Продюсер
Дмитрий Чегуров

Продюсер
Алексей Самохин

Продюсер

Художники

Софья Тютюнник

Художница
Полина Дыкина

Художница

Монтажёры

Александр Карпов

Монтажёр

Операторы

Алексей Петренко

Оператор

Композиторы

Денис Сивцев

Композитор