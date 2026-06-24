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Сама дура (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Кристина уверена, что родители любят ее незрячую сестру Машу гораздо больше. Девушки постоянно пытаются друг другу насолить, а о последствиях расскажет комедия «Сама дура». 1 сезон молодежного сериала вы найдете на Wink.
Первый сезон драмеди о том, что любовь и ненависть — это не такие уж и разные чувства, знакомит зрителей с сестрами Машей и Кристиной. На первый взгляд кажется, что они терпеть друг друга не могут. Кристина чувствует, что незрячая Маша получает от окружающих больше любви и поддержки, а Маша уверена, что сестра специально над ней издевается, чтобы ощутить свое превосходство. Раз за разом школьницы подставляют друг друга, оказываются заперты в полицейском участке, ссорятся с активистами, заводят опасные интернет-знакомства и попадают в прочие передряги.
Смогут ли сестры преодолеть неприязнь и поддержать друг друга в тяжелые моменты жизни, вы увидите в сериале «Сама дура». Смотреть 1 сезон можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- АЗРежиссёр
Анна
Зайцева
- Актриса
Полина
Гухман
- ЕИАктриса
Елизавета
Ищенко
- ЕСАктриса
Екатерина
Строгова
- ССАктёр
Сергей
Сафронов
- Актёр
Богдан
Голощук
- АСАктёр
Александр
Сергеев
- АТАктёр
Александр
Трубин
- ОЧАктёр
Олег
Чевелев-Тополь
- ИГАктёр
Игорь
Гудеев
- АШАктёр
Андрей
Шишков
- ИЗАктёр
Иван
Злобин
- Актёр
Даня
Киселёв
- МТАктриса
Мария
Тимохова
- ЕБСценарист
Евгения
Богомякова
- ДМСценарист
Дарья
Масловская
- ДССценарист
Дарья
Свириденко
- ЮГСценарист
Юлия
Галлямова
- НШСценарист
Наталья
Шинелева
- АКСценарист
Анастасия
Классен
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- ОГСценарист
Оксана
Гречко
- АШПродюсер
Анна
Шалашина
- СМПродюсер
Софья
Митрофанова
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- МКПродюсер
Марина
Катая
- АМПродюсер
Ашот
Месропян
- ОШПродюсер
Олег
Шашков
- КГПродюсер
Константин
Гурьянов
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- АДХудожник
Антон
Дериглазов
- АКМонтажёр
Алексей
Кумакшин
- ЕВОператор
Егор
Ветохин
- ВКОператор
Владимир
Клягин