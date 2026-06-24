Кристина уверена, что родители любят ее незрячую сестру Машу гораздо больше. Девушки постоянно пытаются друг другу насолить, а о последствиях расскажет комедия «Сама дура». 1 сезон молодежного сериала вы найдете на Wink.



Первый сезон драмеди о том, что любовь и ненависть — это не такие уж и разные чувства, знакомит зрителей с сестрами Машей и Кристиной. На первый взгляд кажется, что они терпеть друг друга не могут. Кристина чувствует, что незрячая Маша получает от окружающих больше любви и поддержки, а Маша уверена, что сестра специально над ней издевается, чтобы ощутить свое превосходство. Раз за разом школьницы подставляют друг друга, оказываются заперты в полицейском участке, ссорятся с активистами, заводят опасные интернет-знакомства и попадают в прочие передряги.



Смогут ли сестры преодолеть неприязнь и поддержать друг друга в тяжелые моменты жизни, вы увидите в сериале «Сама дура». Смотреть 1 сезон можно в онлайн-кинотеатре Wink.

