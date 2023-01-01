Отмороженные
Wink
Сериалы
Отмороженные
9.02023, Отмороженные 1 сезон
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»

Сериал Отмороженные (2023 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Бандиты из 90-х просыпаются от криосна и оказываются в 2022 году — комедия со Светланой Ивановой и Яном Цапником.

Чак, Фил, Масса и Вжик — четверо приятелей-бандитов, орудующих в конце лихих 90-х. Очередной налет с целью выбить деньги из должника неожиданно заканчивается для них попаданием в криокамеру. Когда цикл заморозки подходит к концу и парни приходят в себя, на дворе уже 2022 год. Привычный для них образ жизни ушел в прошлое, люди ведут себя совсем иначе, и дело не только в модных гаджетах. Самое главное, приятели и близкие стали заметно старше: кому-то приходится заново знакомиться с повзрослевшим сыном, а кому-то — с близкой подругой. Все четверо пытаются отомстить человеку, испортившему им жизнь, и самое главное — найти себя.

О похождениях друзей расскажет сериал «Отмороженные» — смотреть онлайн его можно на Wink!

Все сезоны сериала Отмороженные смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

Всё