Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Сюжет

Стелла проявляет коварство: именно она сдает ребят Нолю. Тем временем Олеся и Чак устраивают свадьбу в лучших традициях девяностых, которая заканчивается похищением невесты. Фил и Чак отправляются спасать любимых, но на месте узнают, что кое-кто уже обо всем позаботился. Осталась главная проблема: только Ноль способен убедить Лешу в том, что история про заморозку — правда, а Саша — его настоящий отец.



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