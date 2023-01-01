Отмороженные. Сезон 1. Серия 17
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
17-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 17
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
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Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Стелла проявляет коварство: именно она сдает ребят Нолю. Тем временем Олеся и Чак устраивают свадьбу в лучших традициях девяностых, которая заканчивается похищением невесты. Фил и Чак отправляются спасать любимых, но на месте узнают, что кое-кто уже обо всем позаботился. Осталась главная проблема: только Ноль способен убедить Лешу в том, что история про заморозку — правда, а Саша — его настоящий отец.

Будет ли семья снова вместе и чем закончится история парней из прошлого? Смотрите финал 1 сезона — сериал «Отмороженные», 17 серия доступна эксклюзивно на портале Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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