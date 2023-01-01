Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сюжет

Чак пропадает без следа, и теперь очередь Олеси добиваться своего мужчины. Ноль требует, чтобы Стелла стала его личной, особенной подругой. Тем временем Масса тоже заявляет права на девушку — он ведь выиграл ее в карты! Парни пытаются найти работу, а Чак погружается в страдания из-за потерянной веры в любовь. Фил устраивает для Даши романтический вечер — свидание на крыше, опасное не только из-за высоты...



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