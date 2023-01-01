Отмороженные. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
15-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 15
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чак пропадает без следа, и теперь очередь Олеси добиваться своего мужчины. Ноль требует, чтобы Стелла стала его личной, особенной подругой. Тем временем Масса тоже заявляет права на девушку — он ведь выиграл ее в карты! Парни пытаются найти работу, а Чак погружается в страдания из-за потерянной веры в любовь. Фил устраивает для Даши романтический вечер — свидание на крыше, опасное не только из-за высоты...

Чем закончатся попытки парней зарабатывать легально и романтические встречи Даши и Саши? Подписывайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Отмороженные» — 15 серия 1 сезона доступна в хорошем качестве эксклюзивно на нашем портале.

Сериал Отмороженные 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

Всё