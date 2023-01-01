Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Фил наконец получает шанс встретиться с Дашей и все ей объяснить, а Ноль тем временем узнает, кто виновник его проблем с автосервисом и что за новый друг появился у Леши. Чак не оставляет попыток снова добиться любви Олеси. Масса и Вжик пробуют найти в современной Москве отголоски девяностых, но понимают, что скучают по их настоящему духу. Они отправляются к Нейману, чтобы тот закинул их в прошлое; туда же едет Ноль, который не может поверить в возвращение парней спустя двадцать лет.



Какой сюрприз ожидает их всех в криокамере? Продолжайте смотреть сериал «Отмороженные» — 6 серия 1 сезона уже доступна в отличном качестве на Wink.



Сериал Отмороженные 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.