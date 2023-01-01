Отмороженные. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
6-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 6
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
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Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Фил наконец получает шанс встретиться с Дашей и все ей объяснить, а Ноль тем временем узнает, кто виновник его проблем с автосервисом и что за новый друг появился у Леши. Чак не оставляет попыток снова добиться любви Олеси. Масса и Вжик пробуют найти в современной Москве отголоски девяностых, но понимают, что скучают по их настоящему духу. Они отправляются к Нейману, чтобы тот закинул их в прошлое; туда же едет Ноль, который не может поверить в возвращение парней спустя двадцать лет.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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