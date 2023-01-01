Отмороженные. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
3-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 3
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»

Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ноль теперь женат на Даше, и они вместе воспитывают ее сына от Фила, и парню приходится думать, как поступить. Чак снова встречает Олесю, которая не верит в его историю про заморозку. Масса узнает, что его брат стал офицером полиции, а тем временем их мама попадает в больницу, и Фил с Массой отправляются туда, несмотря на опасность встретить брата — гордость внутренних органов.

Произойдет ли встреча спустя 20 лет? Узнайте в 3 серии 1 сезона — сериал «Отмороженные» доступен к просмотру эксклюзивно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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