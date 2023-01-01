Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ноль теперь женат на Даше, и они вместе воспитывают ее сына от Фила, и парню приходится думать, как поступить. Чак снова встречает Олесю, которая не верит в его историю про заморозку. Масса узнает, что его брат стал офицером полиции, а тем временем их мама попадает в больницу, и Фил с Массой отправляются туда, несмотря на опасность встретить брата — гордость внутренних органов.



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