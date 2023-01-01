Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

Ноль узнает, что киллер его обманул, и отмороженные парни все еще живы. Он выбирает Массу самой легкой мишенью и пытается через него найти остальных. Мама Олега скучает по старшему сыну, и Степа придумывает легенду, что тот уехал в Америку, спасаясь от бандитов. Друзья узнают, что деньги из банка на самом деле украл Башка; теперь он и будет возвращать их Нолю. Степа не оставляет попыток найти остальных парней, а они стараются вытащить Массу из СИЗО. Однако кто-то их опережает...



Куда и зачем забрали Олега и кто первый доберется до банды — полиция или Ноль? Узнайте в 12 серии 1 сезона — сериал «Отмороженные» можно смотреть на портале Wink в отличном качестве!



Сериал Отмороженные 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.