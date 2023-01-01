Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+26 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+28 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+27 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 4
- 16+28 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 5
- 16+28 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 6
- 16+28 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 7
- 16+29 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 11
- 16+24 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 12
- 16+27 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 13
- 16+29 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 14
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 15
- 16+31 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 16
- 16+29 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 17
Сюжет
Ноль узнает, что киллер его обманул, и отмороженные парни все еще живы. Он выбирает Массу самой легкой мишенью и пытается через него найти остальных. Мама Олега скучает по старшему сыну, и Степа придумывает легенду, что тот уехал в Америку, спасаясь от бандитов. Друзья узнают, что деньги из банка на самом деле украл Башка; теперь он и будет возвращать их Нолю. Степа не оставляет попыток найти остальных парней, а они стараются вытащить Массу из СИЗО. Однако кто-то их опережает...
Куда и зачем забрали Олега и кто первый доберется до банды — полиция или Ноль? Узнайте в 12 серии 1 сезона — сериал «Отмороженные» можно смотреть на портале Wink в отличном качестве!
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Фантастика
Рейтинг
- АМРежиссёр
Аня
Мирохина
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Влад
Коноплёв
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Денис
Васильев
- СНАктёр
Савелий
Наумов
- ЯЗАктёр
Ярослав
Заргаров
- Актриса
Эмилия
Спивак
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Виктория
Агалакова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- АМСценарист
Аня
Мирохина
- НПСценарист
Николай
Подпорин
- Продюсер
Андрей
Семенов
- Продюсер
Илья
Куликов
- АТПродюсер
Алексей
Тутаринов
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- АВХудожник
Александр
Вязоветский
- МАХудожница
Маргарита
Абрамова
- ООХудожница
Ольга
Осадчева
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Румянцев
- ВМОператор
Виктор
Митропов