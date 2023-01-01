Отмороженные. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
12-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 12
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
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Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ноль узнает, что киллер его обманул, и отмороженные парни все еще живы. Он выбирает Массу самой легкой мишенью и пытается через него найти остальных. Мама Олега скучает по старшему сыну, и Степа придумывает легенду, что тот уехал в Америку, спасаясь от бандитов. Друзья узнают, что деньги из банка на самом деле украл Башка; теперь он и будет возвращать их Нолю. Степа не оставляет попыток найти остальных парней, а они стараются вытащить Массу из СИЗО. Однако кто-то их опережает...

Куда и зачем забрали Олега и кто первый доберется до банды — полиция или Ноль? Узнайте в 12 серии 1 сезона — сериал «Отмороженные» можно смотреть на портале Wink в отличном качестве!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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