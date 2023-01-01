Отмороженные. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
7-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 7
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
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Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Масса и Вжик обнаруживают еще одну жертву экспериментов в доме Неймана. Тем временем Ноль пытается выбить правду из самого ученого. Он понимает, что парни вернулись из прошлого, однако не намерен оставлять их на свободе. Чак настойчиво ухаживает за Лесей, а Фил придумывает, как связаться с Дашей. Друзья встречают старого знакомого Башку, который предлагает им выгодное дело.

Кому Ноль «закажет» парней и выгорит ли план Башки? Приглашаем вас смотреть сериал-привет из девяностых «Отмороженные» — 7 серия 1 сезона уже ждет в хорошем качестве на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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