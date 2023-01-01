Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Масса и Вжик обнаруживают еще одну жертву экспериментов в доме Неймана. Тем временем Ноль пытается выбить правду из самого ученого. Он понимает, что парни вернулись из прошлого, однако не намерен оставлять их на свободе. Чак настойчиво ухаживает за Лесей, а Фил придумывает, как связаться с Дашей. Друзья встречают старого знакомого Башку, который предлагает им выгодное дело.



Кому Ноль «закажет» парней и выгорит ли план Башки? Приглашаем вас смотреть сериал-привет из девяностых «Отмороженные» — 7 серия 1 сезона уже ждет в хорошем качестве на Wink.



Сериал Отмороженные 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.