Отмороженные. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
16-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 16
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
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Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Даша сбегает из дома, но Леша, убежденный, что мама разрушает семью, решает ее остановить. Леся сговаривается с мамой Чака, чтобы та помогла влюбленным наконец помириться. План срабатывает — свадьба все же состоится! Кроме того, успешная бизнесвумен хочет помочь ребятам окончательно разобраться с Нолем, только вот Леша все еще на стороне отца, с которым вырос, и принимает Фила за проходимца, а маму — за сумасшедшую.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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