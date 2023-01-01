Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сюжет

Даша сбегает из дома, но Леша, убежденный, что мама разрушает семью, решает ее остановить. Леся сговаривается с мамой Чака, чтобы та помогла влюбленным наконец помириться. План срабатывает — свадьба все же состоится! Кроме того, успешная бизнесвумен хочет помочь ребятам окончательно разобраться с Нолем, только вот Леша все еще на стороне отца, с которым вырос, и принимает Фила за проходимца, а маму — за сумасшедшую.



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