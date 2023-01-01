Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

Друзья вытаскивают Массу из СИЗО с помощью Степы, у которого появляются серьезные проблемы с начальством. Ноль пытается выбить из Башки информацию о местонахождении Фила, в то время как Чак случайно портит только наладившиеся отношения с Олесей. Ноль устанавливает слежку за Филом и находит его... у себя дома. Парни придумывают план, чтобы доказать, что они невиновны в ограблении банка, и в этом им помогает еще одна гостья из прошлого — Стелла.



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