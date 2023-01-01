Отмороженные. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
13-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 13
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
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Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Друзья вытаскивают Массу из СИЗО с помощью Степы, у которого появляются серьезные проблемы с начальством. Ноль пытается выбить из Башки информацию о местонахождении Фила, в то время как Чак случайно портит только наладившиеся отношения с Олесей. Ноль устанавливает слежку за Филом и находит его... у себя дома. Парни придумывают план, чтобы доказать, что они невиновны в ограблении банка, и в этом им помогает еще одна гостья из прошлого — Стелла.

Сработает ли их схема и сможет ли Фил скрыться от своего заклятого врага? Продолжайте смотреть сериал «Отмороженные» — 13 серия 1 сезона уже доступна эксклюзивно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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