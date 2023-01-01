Отмороженные. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
9-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 9
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
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Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Парни придумывают хитрый план, чтобы сдать людей Ноля полиции, а самим прикинуться погибшими. Только вот об этом узнает и жена Ноля Даша. Чак навещает маму, но к ней неожиданно приходит следователь — Степа, брат Олега. Добросердечная соседка Тамары Васильевны думает, что той мерещится умерший сын, и вызывает скорую. Стелла возвращается к ребятам: современная Москва оказалась не такой уж приветливой. Друзьям нужно как-то вытащить маму Чака из психушки, а Филу — поговорить с женой и сыном, но у Ноля везде глаза и уши...

Поможет ли банде их обычная находчивость и сможет ли Фил рассказать Даше и Леше правду? Продолжайте смотреть сериал «Отмороженные» — 9 серия 1 сезона доступна эксклюзивно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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