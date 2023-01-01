Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Парни придумывают хитрый план, чтобы сдать людей Ноля полиции, а самим прикинуться погибшими. Только вот об этом узнает и жена Ноля Даша. Чак навещает маму, но к ней неожиданно приходит следователь — Степа, брат Олега. Добросердечная соседка Тамары Васильевны думает, что той мерещится умерший сын, и вызывает скорую. Стелла возвращается к ребятам: современная Москва оказалась не такой уж приветливой. Друзьям нужно как-то вытащить маму Чака из психушки, а Филу — поговорить с женой и сыном, но у Ноля везде глаза и уши...



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