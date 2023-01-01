Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+26 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+28 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+27 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 4
- 16+28 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 5
- 16+28 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 6
- 16+28 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 7
- 16+29 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 11
- 16+24 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 12
- 16+27 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 13
- 16+29 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 14
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 15
- 16+31 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 16
- 16+29 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 17
Сюжет
Парни придумывают хитрый план, чтобы сдать людей Ноля полиции, а самим прикинуться погибшими. Только вот об этом узнает и жена Ноля Даша. Чак навещает маму, но к ней неожиданно приходит следователь — Степа, брат Олега. Добросердечная соседка Тамары Васильевны думает, что той мерещится умерший сын, и вызывает скорую. Стелла возвращается к ребятам: современная Москва оказалась не такой уж приветливой. Друзьям нужно как-то вытащить маму Чака из психушки, а Филу — поговорить с женой и сыном, но у Ноля везде глаза и уши...
Поможет ли банде их обычная находчивость и сможет ли Фил рассказать Даше и Леше правду? Продолжайте смотреть сериал «Отмороженные» — 9 серия 1 сезона доступна эксклюзивно на Wink.
Сериал Отмороженные 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Фантастика
Рейтинг
- АМРежиссёр
Аня
Мирохина
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Влад
Коноплёв
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Денис
Васильев
- СНАктёр
Савелий
Наумов
- ЯЗАктёр
Ярослав
Заргаров
- Актриса
Эмилия
Спивак
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Виктория
Агалакова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- АМСценарист
Аня
Мирохина
- НПСценарист
Николай
Подпорин
- Продюсер
Андрей
Семенов
- Продюсер
Илья
Куликов
- АТПродюсер
Алексей
Тутаринов
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- АВХудожник
Александр
Вязоветский
- МАХудожница
Маргарита
Абрамова
- ООХудожница
Ольга
Осадчева
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Румянцев
- ВМОператор
Виктор
Митропов