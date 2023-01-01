Отмороженные. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
5-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 5
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
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Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Парни из девяностых спасают автосервис от бандитов Ноля, но сами чуть не устраивают пожар. Фил придумывает способ познакомиться с сыном поближе. Тем временем у друзей заканчиваются деньги; работать никто из них не хочет, а их «крыша» оказывается никому не нужна. Но находчивая банда решает помочь себе и другим, ограбив настоящих бандитов. Фил погружается в мир подростков-мажоров, а Степа ведет расследование ограбления и начинает подозревать, кем были эти Робин Гуды...

Сможет ли майор полиции выйти на след собственного брата? Смотрите в 5 серии 1 сезона — сериал «Отмороженные» ждет вас эксклюзивно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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