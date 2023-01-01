Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Парни из девяностых спасают автосервис от бандитов Ноля, но сами чуть не устраивают пожар. Фил придумывает способ познакомиться с сыном поближе. Тем временем у друзей заканчиваются деньги; работать никто из них не хочет, а их «крыша» оказывается никому не нужна. Но находчивая банда решает помочь себе и другим, ограбив настоящих бандитов. Фил погружается в мир подростков-мажоров, а Степа ведет расследование ограбления и начинает подозревать, кем были эти Робин Гуды...



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