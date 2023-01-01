Отмороженные. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
2-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 2
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»

Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Четверо друзей пытаются разобраться, как изменился мир за двадцать лет и что им теперь делать. Чак навещает маму, которая почему-то совсем не удивлена его появлению, в отличие от Олеси, его бывшей девушки. Фил разыскивает жену и ребенка и планирует отомстить Нолю, который, оказывается, сам сдал парней безумному ученому. Приспособиться к жизни в городе будущего друзьям помогает старый знакомый Шуруп. Раздобыв оружие, они устраивают облаву на Ноля, однако у него дома их ждет неприятный сюрприз...

Что помешает парням отомстить бывшему боссу? Узнайте во 2 серии 1 сезона комедийного проекта «Отмороженные» — сериал смотреть онлайн можно эксклюзивно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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