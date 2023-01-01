Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Четверо друзей пытаются разобраться, как изменился мир за двадцать лет и что им теперь делать. Чак навещает маму, которая почему-то совсем не удивлена его появлению, в отличие от Олеси, его бывшей девушки. Фил разыскивает жену и ребенка и планирует отомстить Нолю, который, оказывается, сам сдал парней безумному ученому. Приспособиться к жизни в городе будущего друзьям помогает старый знакомый Шуруп. Раздобыв оружие, они устраивают облаву на Ноля, однако у него дома их ждет неприятный сюрприз...



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