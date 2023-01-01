Отмороженные 1 сезон смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+26 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+28 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+27 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 4
- 16+28 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 5
- 16+28 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 6
- 16+28 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 7
- 16+29 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 9
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 11
- 16+24 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 12
- 16+27 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 13
- 16+29 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 14
- 16+25 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 15
- 16+31 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 16
- 16+29 мин
Отмороженные
Сезон 1 Серия 17
Сюжет
Разморозить девяностые: новый комедийный сериал с любимыми звездами из линейки Wink Originals. Как будут выживать в современной Москве бандиты из прошлого? Узнайте в 1 сезоне сериала «Отмороженные» — смотреть онлайн проект можно на видеопортале Wink.
В первом сезоне четверо друзей из банды времен девяностых оживают в новой реальности. Фил, Чак, Масса и Вжик промышляли криминалом в лихие годы конца прошлого века. Однажды дело закончилось для ребят попаданием в криокамеру, из которой бандиты выбрались только спустя 30 лет. Парни не до конца понимают, куда пропал привычный мир, и горят желанием отомстить виновному — бывшему боссу. Но самое странное впереди: кое-кому из них придется заново познакомиться с сыном, который уже стал взрослым, а кому-то — с бывшей возлюбленной...
Как близкие лю�ди и новый мир встретят замерзших в девяностых бандитов? Нонна Гришаева, Влад Коноплев и Ян Цапник в 1 сезоне сериала «Отмороженные» 2023 года — смотрите эксклюзивно на Wink! Дата выхода сериала запланирована на осень 2023 года.
Сериал Отмороженные 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Фантастика
Рейтинг
- АМРежиссёр
Аня
Мирохина
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Влад
Коноплёв
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Денис
Васильев
- СНАктёр
Савелий
Наумов
- ЯЗАктёр
Ярослав
Заргаров
- Актриса
Эмилия
Спивак
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Виктория
Агалакова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- АМСценарист
Аня
Мирохина
- НПСценарист
Николай
Подпорин
- Продюсер
Андрей
Семенов
- Продюсер
Илья
Куликов
- АТПродюсер
Алексей
Тутаринов
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- АВХудожник
Александр
Вязоветский
- МАХудожница
Маргарита
Абрамова
- ООХудожница
Ольга
Осадчева
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Румянцев
- ВМОператор
Виктор
Митропов