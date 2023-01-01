Сюжет

Разморозить девяностые: новый комедийный сериал с любимыми звездами из линейки Wink Originals. Как будут выживать в современной Москве бандиты из прошлого? Узнайте в 1 сезоне сериала «Отмороженные» — смотреть онлайн проект можно на видеопортале Wink.



В первом сезоне четверо друзей из банды времен девяностых оживают в новой реальности. Фил, Чак, Масса и Вжик промышляли криминалом в лихие годы конца прошлого века. Однажды дело закончилось для ребят попаданием в криокамеру, из которой бандиты выбрались только спустя 30 лет. Парни не до конца понимают, куда пропал привычный мир, и горят желанием отомстить виновному — бывшему боссу. Но самое странное впереди: кое-кому из них придется заново познакомиться с сыном, который уже стал взрослым, а кому-то — с бывшей возлюбленной...



Как близкие лю�ди и новый мир встретят замерзших в девяностых бандитов? Нонна Гришаева, Влад Коноплев и Ян Цапник в 1 сезоне сериала «Отмороженные» 2023 года — смотрите эксклюзивно на Wink! Дата выхода сериала запланирована на осень 2023 года.



Сериал Отмороженные 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.