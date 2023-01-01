Отмороженные. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
4-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 4
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
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Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Брат Массы начинает подозревать, что Олег не погиб двадцать лет назад, а также узнает, что он вовсе не был биологом. Четверо друзей помогают Шурупу разобраться с бизнесменами, отжимающими его автосервис под застройку. Разборки случайно заходят в неожиданное русло, а застройщиком оказывается сам Ноль. Фил приходит в университет, где учится его сын, и понимает, что парень вырос избалованным и грубым.

Чем закончатся «контры» банды с Нолем и попытки Степы разобраться в судьбе пропавшего брата? Продолжайте смотреть сериал «Отмороженные» — 4 серия уже ждет вас онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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