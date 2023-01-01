Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Брат Массы начинает подозревать, что Олег не погиб двадцать лет назад, а также узнает, что он вовсе не был биологом. Четверо друзей помогают Шурупу разобраться с бизнесменами, отжимающими его автосервис под застройку. Разборки случайно заходят в неожиданное русло, а застройщиком оказывается сам Ноль. Фил приходит в университет, где учится его сын, и понимает, что парень вырос избалованным и грубым.



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