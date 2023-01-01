Отмороженные. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
10-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 10
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
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Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Фил рассказывает Леше, что он на самом деле его отец. Парень воспринимает это как глупую шутку и нападает на молодого папу. Башка предлагает друзьям выгодное дело: нужно организовать подставное ограбление для одного знакомого. Олеся собирается на свидание, однако ее коллега Петр намерен нарушить романтическую идиллию, чтобы насолить Чаку. Степан, брат Массы, как раз ведет поиски преступников из прошлого. Стелла не оставляет попыток заработать и решает устроиться в тот самый бордель, который посещают Вжик и Масса. Правда, местные девушки не очень рады новой коллеге...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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