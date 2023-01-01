Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Фил рассказывает Леше, что он на самом деле его отец. Парень воспринимает это как глупую шутку и нападает на молодого папу. Башка предлагает друзьям выгодное дело: нужно организовать подставное ограбление для одного знакомого. Олеся собирается на свидание, однако ее коллега Петр намерен нарушить романтическую идиллию, чтобы насолить Чаку. Степан, брат Массы, как раз ведет поиски преступников из прошлого. Стелла не оставляет попыток заработать и решает устроиться в тот самый бордель, который посещают Вжик и Масса. Правда, местные девушки не очень рады новой коллеге...



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