Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Даша пытается предупредить Сашу, что на его банду началась охота. В это время полиция отслеживает джип, который парни угнали. Им приходится сбежать и спрятаться на старой даче Массы. Угон автомобиля расследует его брат Степа и вскоре выходит на след. Чак устраивает Олесе ретро-свидание. Друзья стараются залечь на дно и не «светиться», но буйный нрав берет свое.



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