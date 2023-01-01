Отмороженные. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
8-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 8
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
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Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Даша пытается предупредить Сашу, что на его банду началась охота. В это время полиция отслеживает джип, который парни угнали. Им приходится сбежать и спрятаться на старой даче Массы. Угон автомобиля расследует его брат Степа и вскоре выходит на след. Чак устраивает Олесе ретро-свидание. Друзья стараются залечь на дно и не «светиться», но буйный нрав берет свое.

Как парни снова попадутся и чем кончатся разборки? Смотрите в 1 сезоне сериала «Отмороженные» — 8 серия доступна онлайн на портале Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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