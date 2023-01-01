Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Неудачное ограбление выходит парням боком: теперь они должны вернуть украденные другой бандой 150 миллионов. Фил пытается наладить отношения с Дашей и понять, почему она вышла за Ноля и стерла все воспоминания о настоящем отце Леши. Однако ревнивый муж следит за Дашей и отправляет за ней «хвост». Парни тем временем пытаются придумать, как вытащить Массу, задержанного во время ограбления. Пока он сидит в СИЗО, уголовное дело уже попадает на стол... к его брату Степе.



Смогут ли Фил, Чак и Вжик вытащить друга и узнать, кто их подставил? Сериал «Отмороженные» доступен эксклюзивно на Wink — 1 сезон, 11 серия уже ждет вас!



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