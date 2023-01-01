Отмороженные. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
11-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 11
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
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Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Неудачное ограбление выходит парням боком: теперь они должны вернуть украденные другой бандой 150 миллионов. Фил пытается наладить отношения с Дашей и понять, почему она вышла за Ноля и стерла все воспоминания о настоящем отце Леши. Однако ревнивый муж следит за Дашей и отправляет за ней «хвост». Парни тем временем пытаются придумать, как вытащить Массу, задержанного во время ограбления. Пока он сидит в СИЗО, уголовное дело уже попадает на стол... к его брату Степе.

Смогут ли Фил, Чак и Вжик вытащить друга и узнать, кто их подставил? Сериал «Отмороженные» доступен эксклюзивно на Wink — 1 сезон, 11 серия уже ждет вас!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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