Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сюжет

Ноль понимает, что Фил в очередной раз обвел его вокруг пальца. Олеся советует Чаку найти более подходящую современности работу, например попробовать себя в стендапе. Масса и Вжик никак не могут решить, кому из них достанется Стелла — а сама она отшивает обоих. Даша рассказывает сыну, что хочет расстаться с его авторитарным приемным папой. Чак устраивает сюрприз для Олеси, а она — для него. Тем временем у Стеллы появляется новый клиент...



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