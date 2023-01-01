Отмороженные. Сезон 1. Серия 14
Wink
Сериалы
Отмороженные
1-й сезон
14-я серия
9.02023, Отмороженные. Сезон 1. Серия 14
Комедии, Фантастика16+
Бандиты из 90-х случайно попадают в наше время, где их ждут гаджеты, старые знакомые и новые проблемы. Комедия от создателей «Полицейского с Рублевки»
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Отмороженные (сериал, 2023) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ноль понимает, что Фил в очередной раз обвел его вокруг пальца. Олеся советует Чаку найти более подходящую современности работу, например попробовать себя в стендапе. Масса и Вжик никак не могут решить, кому из них достанется Стелла — а сама она отшивает обоих. Даша рассказывает сыну, что хочет расстаться с его авторитарным приемным папой. Чак устраивает сюрприз для Олеси, а она — для него. Тем временем у Стеллы появляется новый клиент...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отмороженные»

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