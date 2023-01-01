Биография

Александр Симоненко — российский композитор. Родился в Москве 7 июня 1985 года. Будучи выпускником Московской консерватории имени Чайковского, Александр получил дополнительное образование в МГУ, а затем повышал квалификацию до специальности «звукорежиссер». Писал музыку для спектаклей Театра имени Станиславского, руководил звуковым цехом в «Школе Современной Пьесы». Также композитор сочинял музыку для постановок по произведениям Бальзака, Моруа и Шекспира. С 2015 года Александр Симоненко пишет саундтреки для кино и сериалов. Его композиции звучат в полнометражных фильмах «Мажор в Сочи», «Родина», «Вечный холод», а также в различных многосерийных картинах.