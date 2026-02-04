Револьвер
Wink
Сериалы
Крепкие орешки
4-й сезон
Револьвер
8.72024, Револьвер
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Неизвестным стрелком серьезно ранен капитан Орлов. Теперь Романову с Ульяновым придется объединить силы для расследования дела и поимки преступника, пока Лавров пытается восстановиться на службе после провала на плановом освидетельствовании психического состояния.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»