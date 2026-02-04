Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 17 смотреть онлайн

В парке убит пенсионер Курбатов точным выстрелом в сердце с большого расстояния. По предварительной версии сработал профессионал. Но кто мог заказать пенсионера, у которого нет родственников, и на счете всего 142 тысячи рублей? Единственной зацепкой становится найденный на месте преступления значок в виде рулетки казино.

