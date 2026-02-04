Безумный Макс
Wink
Сериалы
Крепкие орешки
4-й сезон
Безумный Макс
8.72024, Безумный Макс
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 17 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

В парке убит пенсионер Курбатов точным выстрелом в сердце с большого расстояния. По предварительной версии сработал профессионал. Но кто мог заказать пенсионера, у которого нет родственников, и на счете всего 142 тысячи рублей? Единственной зацепкой становится найденный на месте преступления значок в виде рулетки казино.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»