Мачо и ботан
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Крепкие орешки
4-й сезон
Мачо и ботан
8.82024, Мачо и ботан
Детектив18+
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Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 25 смотреть онлайн

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О сериале

Новое уголовное дело Романова и Лаврова начинает строиться вокруг любвеобильного фотографа, пользующегося завидным спросом у девушек. Что толкает в таком деле на преступление? Зависть? Ревность? Или разгадка кроется совсем в другом?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»