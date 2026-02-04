Свадебный переполох
Wink
Сериалы
Крепкие орешки
4-й сезон
Свадебный переполох
8.72024, Свадебный переполох
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 22 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Свадебный переполох в ресторане Артура внезапно становится уголовным делом, в котором фигурирует официантка ресторана. Но Артур уверяет Лаврова и Романова, что не знает её и на работу не нанимал.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»