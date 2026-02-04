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Крепкие орешки
4-й сезон
Война миров
8.82024, Война миров
Детектив18+
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Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Найдено обезглавленное тело Анастасии, дочери криминального авторитета по прозвищу Голиаф. Последний раз девушку видели незадолго до убийства в компании майора Лаврова, когда тот увозил Анастасию на такси к себе домой.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»