Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Крепкие орешки
4-й сезон
Детектив18+
О сериале

Неизвестный на мотоцикле стреляет в директора по организации мероприятий Егора Лапшина. Но для Лаврова с Романовым загадка не только в личности стрелка и его мотиве, но и в том, что преступник не стал совершать контрольный выстрел в голову.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

