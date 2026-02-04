Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 30 смотреть онлайн

Лавров и Романов оказываются втянутыми в дело об ограблении, которое окружено странными и пугающими паранормальными явлениями. Оперативники, будучи убежденными скептиками, стремятся найти рациональные объяснения происходящему и доказать, что за всем стоят реальные преступники, а не мистика. Однако с каждым новым поворотом дела их уверенность начинает разрушиться.

