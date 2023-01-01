Крепкие орешки (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

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Продолжение детективных приключений русских «крепких орешков» в Северной столице. Сериал «Крепкие орешки», 3 сезон, смотреть онлайн можно в видеосервисе Wink. Вас ждут не только интересные дела, но и отсылки на культовое кино, например «Паранормальное явление» и «Шпионские игры».



В третьем сезоне вас ждет еще больше экшена, интригующих расследований, погонь и рискованных стычек с бандитами. Несмотря на трудности на работе и не самый гладкий период в личной жизни главные герои — оперуполномоченные Леонид Лавров и Юрий Романов — продолжают бесстрашно давать отпор всем нарушителям спокойствия и любым угрозам безопасности. И так же н�еутомимо, как они работают, они не уступают друг другу в спорах.



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