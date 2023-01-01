Крепкие орешки. Сезон 3
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3-й сезон

Крепкие орешки (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

8.62021, Крепкие орешки. Сезон 3 32 серии
Детективы18+

Сезоны и серии

1-й сезон3-й сезон

Сюжет

Продолжение детективных приключений русских «крепких орешков» в Северной столице. Сериал «Крепкие орешки», 3 сезон, смотреть онлайн можно в видеосервисе Wink. Вас ждут не только интересные дела, но и отсылки на культовое кино, например «Паранормальное явление» и «Шпионские игры».

В третьем сезоне вас ждет еще больше экшена, интригующих расследований, погонь и рискованных стычек с бандитами. Несмотря на трудности на работе и не самый гладкий период в личной жизни главные герои — оперуполномоченные Леонид Лавров и Юрий Романов — продолжают бесстрашно давать отпор всем нарушителям спокойствия и любым угрозам безопасности. И так же неутомимо, как они работают, они не уступают друг другу в спорах.

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Сериал Крепкие орешки 3 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»

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