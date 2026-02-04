Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 29 смотреть онлайн

Романов и Лавров снова в деле — на этот раз им предстоит поймать банду грабителей, чьи планы постоянно рушатся из-за их собственной неудачливости. Однако для Лаврова работа становится ещё сложнее из-за неожиданной и крайне неловкой ситуации личного характера.

