Полный облом
Wink
Сериалы
Крепкие орешки
4-й сезон
Полный облом
8.72024, Полный облом
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 29 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Романов и Лавров снова в деле — на этот раз им предстоит поймать банду грабителей, чьи планы постоянно рушатся из-за их собственной неудачливости. Однако для Лаврова работа становится ещё сложнее из-за неожиданной и крайне неловкой ситуации личного характера.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»