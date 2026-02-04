Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Трагически обрывается жизнь молодой модели Екатерины Воронцовой, выпавшей с балкона четвертого этажа. Произошедшее выглядит, как несчастный случай или самоубийство. Но единственный свидетель уверяет Романова, что сразу после падения Екатерины видел на её балконе неизвестного мужчину.

