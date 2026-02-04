Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

В одном из Питерских дворов найден труп студента Художественного училища Андрея Косарева. Перед смертью Косарев успевает оставить на стене дома граффити, изображающее символ: «Узел Соломона». По ходу расследования этот «Узел Соломона» не раз попадается Романову и Лаврову, наталкивая на мысль, что именно в нём кроется разгадка смерти студента.

