Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Вышедшую на вечернюю прогулку в парк Катю Мартичелли жестоко убивает неизвестный. По версии следствия, убийство произошло с целью ограбления. Но Лаврову не дает покоя тот факт, что Катя взяла на прогулку с собой личную биографию, написанную от руки на нескольких листах.

