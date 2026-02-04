Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Спокойной ночи, мамочка
Крепкие орешки
4-й сезон
Спокойной ночи, мамочка
8.72024, Спокойной ночи, мамочка
Детектив18+
Вышедшую на вечернюю прогулку в парк Катю Мартичелли жестоко убивает неизвестный. По версии следствия, убийство произошло с целью ограбления. Но Лаврову не дает покоя тот факт, что Катя взяла на прогулку с собой личную биографию, написанную от руки на нескольких листах.

Россия
Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

