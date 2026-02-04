WinkСериалыКрепкие орешки4-й сезонСпокойной ночи, мамочка
8.72024, Спокойной ночи, мамочка
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 1
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 2
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 3
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 4
- 18+41 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 5
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 6
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 7
- 18+41 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 8
- 18+41 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 9
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 10
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 11
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 12
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 13
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 14
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 15
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 16
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 17
- 18+41 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 18
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 19
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 20
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 21
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 22
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 23
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 24
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 25
- 18+41 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 26
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 27
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 28
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 29
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 30
- 18+41 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 31
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 4 Серия 32
О сериале
Вышедшую на вечернюю прогулку в парк Катю Мартичелли жестоко убивает неизвестный. По версии следствия, убийство произошло с целью ограбления. Но Лаврову не дает покоя тот факт, что Катя взяла на прогулку с собой личную биографию, написанную от руки на нескольких листах.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- ДАРежиссёр
Дмитрий
Аверин
- АКРежиссёр
Андрей
Коршунов
- ФААктёр
Филипп
Азаров
- ББАктёр
Борис
Бедросов
- АБАктёр
Андрей
Бабенко
- ОААктёр
Олег
Абалян
- ВБАктёр
Василий
Башмаков
- АААктёр
Андрей
Анкудинов
- ВДАктриса
Вероника
Дмитриева
- ИМАктёр
Илья
Матюшин
- ТШАктёр
Тадас
Шимилёв
- ВААктёр
Вячеслав
Аркунов
- ВИСценарист
Владимир
Измайлов
- АЛСценарист
Анна
Ларина
- СЛСценарист
Станислава
Лаппо
- СГСценарист
Святослав
Гетто
- ЕГСценарист
Евгения
Генрих
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ВСХудожник
Виталий
Сащиков
- ФООператор
Федор
Ордовский
- ДАОператор
Дмитрий
Арефев
- ГФОператор
Георгий
Фиревич