Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 31 смотреть онлайн

Ограблен фургон охранного агентства "Эскудо", перевозивший якобы антиквариат. Водитель и охранник были жестоко расстреляны на месте. У Романова и Лаврова возникают серьёзные сомнения относительно истинного содержимого фургона, что приводит их к опасному приключению.

