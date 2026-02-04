Дорога в один конец
Wink
Сериалы
Крепкие орешки
4-й сезон
Дорога в один конец
8.82024, Дорога в один конец
Детектив18+
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Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 27 смотреть онлайн

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О сериале

К Малькову обращается его друг полковник в отставке Фёдор Арсеньев с просьбой найти его пропавшую дочь Владу. За дело оперативно берутся Лавров с Романовым, ведь в таком деле каждая минута на счету.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»