Крепкие орешки. Сезон 1. Серия 32
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Крепкие орешки
1-й сезон
32-я серия
8.62021, Крепкие орешки. Сезон 1. Серия 32
Детективы18+

Крепкие орешки (сериал, 2021) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон3-й сезон

Сюжет

Оперуполномоченные УВД по Комендантскому району Петербурга Леонид Лавров и Юрий Романов — полные противоположности друг друга. Романов — примерный семьянин, спортсмен. Лавров — ловелас, завсегдатай самых злачных мест города. Каждая их встреча завершается горячим спором. Начальство уже давно научилось извлекать выгоду из вечных разногласий двух оперов — ведь у каждого из них не только свои взгляды на жизнь, но и свои подходы к оперативно-розыскной деятельности. Романов всегда старается действовать в рамках закона. Лавров же ровно наоборот — считает, что важно быстро получить результат, а законными или незаконными методами — это как раз неважно.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»

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