Крепкие орешки (сериал, 2021) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Крепкие орешки. Сезон 1. Серия 29
Детектив18+

Оперуполномоченные УВД по Комендантскому району Петербурга Леонид Лавров и Юрий Романов — полные противоположности друг друга. Романов — примерный семьянин, спортсмен. Лавров — ловелас, завсегдатай самых злачных мест города. Каждая их встреча завершается горячим спором. Начальство уже давно научилось извлекать выгоду из вечных разногласий двух оперов — ведь у каждого из них не только свои взгляды на жизнь, но и свои подходы к оперативно-розыскной деятельности. Романов всегда старается действовать в рамках закона. Лавров же ровно наоборот — считает, что важно быстро получить результат, а законными или незаконными методами — это как раз неважно.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

