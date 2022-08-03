Крепкие орешки (сериал, 2021) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Оперуполномоченные УВД по Комендантскому району Петербурга Леонид Лавров и Юрий Романов — полные противоположности друг друга. Романов — примерный семьянин, спортсмен. Лавров — ловелас, завсегдатай самых злачных мест города. Каждая их встреча завершается горячим спором. Начальство уже давно научилось извлекать выгоду из вечных разногласий двух оперов — ведь у каждого из них не только свои взгляды на жизнь, но и свои подходы к оперативно-розыскной деятельности. Романов всегда старается действовать в рамках закона. Лавров же ровно наоборот — считает, что важно быстро получить результат, а законными или незаконными методами — это как раз неважно.

