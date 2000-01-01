Телец
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Телец

Телец (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

7.32000, Телец
Драмы97 мин18+

Сюжет

Второй фильм из задуманной режиссером кинотетралогии о закате власти, начатой фильмом «Молох». Перед лицом болезни историческая личность оборачивается просто человеком, бессильным что-либо изменить не только в судьбе уже неподвластной ему страны, но и в судьбе своей обреченной нескладной семьи, да и в судьбе своей распадающейся личности.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Телец»

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