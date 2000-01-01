Телец (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Второй фильм из задуманной режиссером кинотетралогии о закате власти, начатой фильмом «Молох». Перед лицом болезни историческая личность оборачивается просто человеком, бессильным что-либо изменить не только в судьбе уже неподвластной ему страны, но и в судьбе своей обреченной нескладной семьи, да и в судьбе своей распадающейся личности.



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