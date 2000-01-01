Телец (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Второй фильм из задуманной режиссером кинотетралогии о закате власти, начатой фильмом «Молох». Перед лицом болезни историческая личность оборачивается просто человеком, бессильным что-либо изменить не только в судьбе уже неподвластной ему страны, но и в судьбе своей обреченной нескладной семьи, да и в судьбе своей распадающейся личности.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Сокуров
- ЛМАктёр
Леонид
Мозговой
- МКАктриса
Мария
Кузнецова
- СРАктёр
Сергей
Ражук
- ННАктриса
Наталья
Никуленко
- Актёр
Лев
Елисеев
- НУАктёр
Николай
Устинов
- АЧАктёр
Александр
Чабан
- Актёр
Фёдор
Лавров
- КААктёр
Константин
Анисимов
- БВАктёр
Борис
Войцеховский
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- ЭАПродюсер
Эдуард
Арциховский
- ВСПродюсер
Виктор
Сергеев
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- АСОператор
Александр
Сокуров
- Композитор
Андрей
Сигле
- СРКомпозитор
Сергей
Рахманинов