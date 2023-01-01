Биография

Лев Елисеев — актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. Родился в Синявино 17 августа 1934 года. Освоил азы актерской профессии, окончив Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. В биографии Елисеева — работа на сценах нескольких театров. Артист подарил зрителю Крапилина из булгаковского «Бега», Карташова из тургеневского «Нахлебника», Владимира Михайловича из «Господ Головлевых» Салтыкова-Щедрина и другие яркие роли. Также выступал сольно — читал произведения русской и зарубежной литературы. В кинематограф Лев Елисеев пришел в 1967 году, появившись на экране в картине «Дорога домой». Всего в фильмографии артиста почти сотня проектов. Наиболее высоко из них были оценены культовые сериалы «Мастер и Маргарита» и «Идиот» Владимира Бортко и «Куприн.Яма» Владислава Фурмана, снятые по бессмертным шедеврам русских классиков.